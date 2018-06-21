У Кремлі заявили, що телефонну розмова з Путіним ініціював Порошенко

Путін нагадав про амністію для осіб в ОРДЛО і місію ООН для супроводу ОБСЄ

Телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер, 21 червня, ініціював президентом України Петро Порошенко. Про це повідомляє сайт Кремля.

"З урахуванням зустрічі міністрів закордонних справ і консультацій помічників лідерів держав "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна, Франція), якы пройшли в середині червня, обговорено питання врегулювання кризи на південному сході України", - йдеться в повідомленні.

Так, Путін назвав бойові дії на Донбасі "внутрішньоукраїнських конфліктом". Також з російської сторони заявили про безальтернативність "комплексу заходів" 2015 року.

Відзначимо, що однією з умов "комплексу заходів" є амністія для осіб, "у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) України". Крім того, вимагається обговорювати місцеві вибори "з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей".

Путін у розмові з президентом України зазначив, що введення місії ООН на Донбасі можливо в умовах "сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні".

У Кремлі повідомили, що сторони також торкнулися тематики обміну утримуваними особами та відвідування уповноваженими з прав людини обох країн російських громадян, що містяться в ув'язненні в Україні та українських - в Росії.

Нагадаємо, 21 червня президент України Петро Порошенко провів другу за місяць телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Президент України закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських в'язницях і на окупованих нею територіях.