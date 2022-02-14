В Кремле заявили, что Путин одобрил проект ответа России по "гарантиям безопасности"

Президент России Владимир Путин одобрил проект ответа США и НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Документ российскому лидеру представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Президент концептуально одобрил проект, который был представлен Лавровым", - сказал Песков.
По его словам, российский МИД продолжит работу над окончательным текстом ответа, который затем будет направлен США и НАТО. Песков добавил, что пока сроки передачи документа неизвестны.
Отвечая на вопрос о возможности публикации российского ответа Песков сказал, что решение об этом примет Путин.
Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что Россия подготовила ответ на реакцию США и НАТО по "гарантиям безопасности". Министр уточнил, что документ состоит из 10 страниц.
Отметим, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".