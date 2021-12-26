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В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать с Зеленским только двухсторонние отношения

Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", - заявил он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров. При этом Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что ему готовы ответить.

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