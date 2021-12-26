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У Кремлі заявили, що Путін готовий обговорювати з Зеленським тільки двосторонні відносини

Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським тільки двосторонні відносини. Однак спілкуватися як зі стороною конфлікту на Донбасі вони не будуть.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання-питання не до Путіна. Путін каже: Якщо ви хочете спілкуватися, поговорімо про двосторонні відносини", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін можуть провести розмову, тільки коли буде впевненість, що буде предмет для переговорів. При цьому Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що йому готові відповісти.

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