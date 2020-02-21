В Кремле заявили об отсутствии конкретной даты следующей нормандской встречи

Конкретной даты проведения следующего саммита "нормандской четверки" на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, для проведения следующей нормандской встречи необходимо реализовать все договоренности предыдущей встречи четырех лидеров, которая состоялась в Париже.

"Тема проведения такого очередного саммита неоднократно фигурировала. Возможность проведения саммита проговаривается, каких-то четких решений на этот счет сейчас нет. Конкретной даты проведения саммита "нормандской четверки" пока нет, необходимо реализовать договоренности парижской встречи", - сообщил Песков.

Ранее в России сообщали об угрозе срыва нормандского саммита в апреле. По словам замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко, саммит могут перенести из-за невыполнения требований "Парижского пакета".

Также РБК-Украина писало, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что есть силы, которые не заинтересованы в проведении нормандской встречи, и они делают определенного рода провокации. Одной из таких провокаций он назвал наступление боевиков на Донбассе 18 февраля.