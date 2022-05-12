UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кремле заявили о необходимости укрепить безопасность районов, граничащих с Украиной

Фото: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

России необходимо предпринять дополнительные меры по укреплению безопасности районов, которые находятся на границе с Украиной. Поскольку с территории Украины якобы неоднократно совершались обстрелы Белгородской области.

Об этом заявил пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - прокомментировал Песков информацию о том, что в Белгородской области РФ в ходе обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.

Песков добавил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с "атаками", могут говорить российские военные.

Напомним, накануне в России обвинили украинских военных в якобы обстреле Белгородской области, в результате которого погиб один человек.

Ранее в российском Белгороде заявили о поврежденном железнодорожном полотне в Щебекинском районе.

Также сообщалось, что в Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост, причины инцидента устанавливаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против УкраиныГраница с Украиной