В Кремле заявили о необходимости укрепить безопасность районов, граничащих с Украиной

России необходимо предпринять дополнительные меры по укреплению безопасности районов, которые находятся на границе с Украиной. Поскольку с территории Украины якобы неоднократно совершались обстрелы Белгородской области.

Об этом заявил пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - прокомментировал Песков информацию о том, что в Белгородской области РФ в ходе обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.

Песков добавил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с "атаками", могут говорить российские военные.