В Кремле заявили о необходимости укрепить безопасность районов, граничащих с Украиной

России необходимо предпринять дополнительные меры по укреплению безопасности районов, которые находятся на границе с Украиной. Поскольку с территории Украины якобы неоднократно совершались обстрелы Белгородской области.
Об этом заявил пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - прокомментировал Песков информацию о том, что в Белгородской области РФ в ходе обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.
Песков добавил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с "атаками", могут говорить российские военные.
Напомним, накануне в России обвинили украинских военных в якобы обстреле Белгородской области, в результате которого погиб один человек.
Ранее в российском Белгороде заявили о поврежденном железнодорожном полотне в Щебекинском районе.
Также сообщалось, что в Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост, причины инцидента устанавливаются.