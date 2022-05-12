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У Кремлі заявили про необхідність зміцнити безпеку районів, що межують з Україною

Фото: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росії необхідно вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки районів, які знаходяться на кордоні з Україною. Оскільки з території України нібито неодноразово здійснювалися обстріли Бєлгородської області.

Про це заявив прес-секретар керівника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Перш за все це ситуація, яка робить необхідним вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки прилеглих до України районів", - прокоментував Пєсков інформацію про те, що в Бєлгородській області РФ в ході обстрілів нібито з боку України загинув мирний житель і кілька постраждали.

Пєсков додав, що про всі інші заходи, які необхідно приймати у зв'язку з "атаками", можуть говорити російські військові.

Нагадаємо, напередодні в Росії звинуватили українських військових у нібито обстрілі Бєлгородської області, в результаті якого загинула одна людина.

Раніше в російському Бєлгороді заявили про пошкоджене залізничне полотно у Щебекинском районі.

Також повідомлялося, що в Курській області біля кордону з Україною обвалився залізничний міст, причини інциденту встановлюються.

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