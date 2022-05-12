У Кремлі заявили про необхідність зміцнити безпеку районів, що межують з Україною

Росії необхідно вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки районів, які знаходяться на кордоні з Україною. Оскільки з території України нібито неодноразово здійснювалися обстріли Бєлгородської області.

Про це заявив прес-секретар керівника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Перш за все це ситуація, яка робить необхідним вжити додаткових заходів щодо зміцнення безпеки прилеглих до України районів", - прокоментував Пєсков інформацію про те, що в Бєлгородській області РФ в ході обстрілів нібито з боку України загинув мирний житель і кілька постраждали.

Пєсков додав, що про всі інші заходи, які необхідно приймати у зв'язку з "атаками", можуть говорити російські військові.