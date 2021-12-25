В Кремле заявили, что у НАТО "нет дедлайнов" для ответа по "гарантиям безопасности"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по "гарантиям безопасности". По его словам, дедлайна нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что перед тем как решить, когда пройдут новые переговоры между Россией и США, для начала Вашингтон должен дать ответ на конкретно сформулированные российские требования.

"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", - рассказал Песков.