В Кремле заявили, что у НАТО "нет дедлайнов" для ответа по "гарантиям безопасности"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по "гарантиям безопасности". По его словам, дедлайна нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что перед тем как решить, когда пройдут новые переговоры между Россией и США, для начала Вашингтон должен дать ответ на конкретно сформулированные российские требования.
"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", - рассказал Песков.
Отметим, ранее США и ЕС назвали условие для переговоров с Россией по "гарантиям безопасности".
Подробнее о требования России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".