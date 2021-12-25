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У Кремлі заявили, що в НАТО "немає дедлайнів" для відповіді щодо "гарантій безпеки"

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Москва, Субота 25 грудня 2021 05:30
У Кремлі заявили, що в НАТО "немає дедлайнів" для відповіді щодо "гарантій безпеки" Фото: президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ зацікавлена в тому, щоб якомога швидше отримати відповідь від США і НАТО на свої вимоги щодо "гарантій безпеки". За його словами, дедлайну немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Раніше прессекретар президента Росії заявив, що перед тим як вирішити, коли пройдуть нові переговори між Росією і США, для початку Вашингтон має дати відповідь на конкретно сформульовані російські вимоги.

"Тут не може бути дедлайнів. Ми зацікавлені, щоб це було якомога швидше", - розповів Пєсков.

Зазначимо, раніше США і ЄС назвали умову для переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки".

Детальніше про вимоги Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО".

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