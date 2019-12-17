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В "Нафтогазе" отреагировали на санкции США против "Северного потока-2"

Новости » Политика     17.12.2019 - 21:36
В "Нафтогазе" отреагировали на санкции США против "Северного потока-2"
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

За санкции против "Северного потока-2" проголосовали 86 сенаторов

В НАК "Нафтогаз" отреагировали на поддержку Сенатом Соединенных Штатов законопроекта, согласно которому внедряются обязательные санкции в отношении компаний и лиц, которые прокладывают трубы при строительстве "Северного потока-2" или помогают это делать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы "Нафтогаз" Андрея Коболева в Facebook.

Коболев поблагодарил друзей в Украине и за рубежом за поддержку санкций против газопровода.

"Спасибо нашим друзьям в Украине и за рубежом за поддержку на этом пути. Также спасибо команде, которые три года помогали этому событию произойти. Еще один важный шаг сделан. Работаем дальше", - написал он.

Также он добавил, что за санкции против "Северного потока-2" проголосовали 86 сенаторов.

"За законопроект проголосовали 86 сенаторов, 8 проголосовали против. На прошлой неделе аналогичный законопроект поддержала нижняя палата Конгресса США - Палата представителей. Там документ поддержали 377 голосами против 48. Законопроект вступает в силу после подписания его президентом Трампом. Ожидается, что это произойдет в течение нескольких дней", - написал Коболев.

Таким образом, после этого компании, задействованные на строительстве “Северного потока-2”, будут вынуждены свернуть работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США.

Напомним, 17 декабря Сенат Соединенных Штатов принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов, в которую включены санкции против "Северного потока-2".

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Новости Украины Андрей КоболевСеверный поток-2
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