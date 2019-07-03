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У Кремлі засекретили деталі загибелі підводників

Новини » Політика    03.07.2019 - 13:25
У Кремлі засекретили деталі загибелі підводників
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Інформація про трагедію була оприлюднена 2 липня, хоча сам інцидент стався 1 липня

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що частина інформації про загибель моряків-підводників при пожежі на глибоководному апараті Міністерства оборони є державною таємницею і не буде оприлюднена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, всіма деталями події, включаючи на якому саме апараті сталася пожежа, володіє президент Російської Федерації.

"Верховний головнокомандувач володіє всією інформацією, але вся ця інформація не може мати публічного обігу, належить до категорії абсолютно секретних даних. Тому абсолютно нормально, що це не розкривається", - заявив Пєсков.

Також він додав, що такого роду інформація не буде оприлюднена і пізніше.

Прес-секретар президента повідомив, що Путіна негайно проінформували про те, що трапилося.

Інформація про трагедії була оприлюднена 2 липня, хоча сам інцидент стався 1 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті в ході проведення біометричних вимірювань сталася пожежа. В результаті інциденту загинуло 14 моряків-підводників загинули від отруєння продуктами горіння.

Крім того, в Росії при посадці знову загорівся літак. За медичною допомогою після аварійної посадки Ан-24 авіакомпанії "Ангара" в аеропорту Нижньоангарська звернувся 31 людина.

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