В Кремле снова заговорили о "российском Крыме", пригрозив в случае претензий на него

В России считают, что оккупированный в 2014 году Крым является неотъемлемой частью их территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

При этом, он заявил, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" - это независимые государства, независимость которых признана Россией, и которые якобы запросили помощи в обеспечении своей безопасности.

"Крым - неотъемлемая часть Российской Федерации, любые претензии на российскую территорию получат должный ответ", - сказал Песков.

По его словам, любые претензии на российскую территорию не останутся незамеченными.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что у Украины есть план и она обязательно вернется в Крым.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, Украина планирует вернуть Крым при помощи западного оружия.

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