UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кремле снова заговорили о наступлении на Киев, - СМИ

Фото: в России все еще рассматривают захват Киева (facebook.com pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Кремле на фоне незначительных успехов на Донбассе вновь заговорили о возможности наступления на Киев с целью реализации "плана-максимум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Медуза".

По данным трех источников "Медузы", такие обсуждения происходят во внутриполитическом блоке администрации президента РФ Владимира Путина, а также в руководстве "Единой России". Сейчас россияне нацелены на реализацию "плана-минимум" - полный захват Донецкой и Луганской области до конца мая.

А вот "планом-максимум", как отмечает" Медуза", все еще остается захват Киева, несмотря на то, что предыдущее наступление на столицу Украины завершилось огромным провалом для россиян.

"Мы все равно их (Украину - ред.) доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", - сказал российскому агентству один из собеседников.

Для нового наступления могут задействовать срочников

Однако источники "Медузы" не знают, как сегодня оценивают перспективы нового наступления на Киев в российском Министерстве обороны. Как отмечает российское агентство, Минобороны еще в конце мая смирилось с тем, что Киев не получится "взять малой кровью". По мнению собеседников "Медузы", для реализации этого плана руководство РФ может вновь задействовать срочников.

"Сейчас воюют в основном контрактники. Их хватает для медленного продвижения. Но если двигаться надо будет быстрее, можно задействовать срочников. Это все равно армия", - пояснил близкий к администрации Путина источник "Медузы", добавив, что объявления мобилизации ждать не стоит.

Что мотивирует руководство РФ

Намерения начать новое наступление на Киев, по данным российского агентства, связаны с тем, что Кремль имеет сомнения относительно масштабной поддержки Украины финансами и оружием со стороны Запада, если война затянется.

"Рано или поздно Европе надоест помогать - это и деньги, и производство оружия, которое само нужно. Ближе к осени надо будет договариваться (с Россией - ред.) по газу и нефти к отопительному сезону", - обосновал один из аргументов собеседник "Медузы".

Напомним, ранее в украинском Минобороны и ВСУ оценили вероятность повторного наступления России на Киев.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало об основных сценариях войны России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КремльРоссийская ФедерацияВойна России против УкраиныКиев