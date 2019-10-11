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В Кремле сообщили, когда будет определена дата нормандской встречи

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В РФ заявили, что дата встречи будет определена после завершения этапа подготовки

В Кремле сообщили, что дата встречи в нормандском формате будет определена после завершения этапа подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, после завершения этапа подготовки дату встречи определят непосредственно президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.

"Идет (подготовка к саммиту - ред.), идет, безусловно, на уровне помощников президентов. Работу еще предстоит завершить, еще предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту. Потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи", - сообщил Песков

При этом, слова Владимира Зеленского, который сообщил, что на следующей неделе может быть названа дата норманнской встречи, в Кремле не подтвердили и не опровергли.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что если нормандский формат будет отложен, Украина будет искать альтернативу. По его словам, одной из альтернатив являются прямые переговоры с Путиным.

Также президент Украины отметил, что без нормандского формата Россия не согласится на обмен пленными. По его словам, существует несколько списков на обмен пленными.

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