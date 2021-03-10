В Кремле рассказали о возможности встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи главы государства Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского . Он подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена.

"Президент Путин никогда не опровергает априори какие-либо встречи, тем более когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена, а в данном случае подготовка заключается в выполнении договоренностей.

"В данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", - заявил пресс-секретарь Путина.