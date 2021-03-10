В Кремле рассказали о возможности встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи главы государства Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена.
Об этом сообщают "Известия".
"Президент Путин никогда не опровергает априори какие-либо встречи, тем более когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем", - отметил Песков.
Он подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена, а в данном случае подготовка заключается в выполнении договоренностей.
"В данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", - заявил пресс-секретарь Путина.
Напомним, в начале декабря 2020 года власти России исключили возможность встречи Путина с Зеленским в ближайшее время.
Как писало РБК-Украина, в конце ноября некоторые Telegram-каналы якобы со ссылкой на источники в Офисе президента сообщили, что Банковая запросила переговоры Зеленского и Путина. Якобы украинская сторона хотела этой беседой ускорить обмен пленными, но в Кремле опровергли подготовку таких переговоров.