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У Кремлі розповіли про можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Автор: Юлія Струк

Прес-секретар російського президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі глави держави Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Він підкреслив, що будь-яка зустріч повинна бути добре підготовлена.

Про це повідомляють "Известия".

"Президент Путін ніколи не спростовує апріорі будь-які зустрічі, тим більше коли зустрічі можуть бути результативними і принести користь всім", - зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що будь-яка зустріч повинна бути добре підготовлена, а в даному випадку підготовка полягає у виконанні домовленостей.

"В цьому випадку кращою підготовкою може і повинно бути виконання раніше досягнутих домовленостей, в першу чергу ми говоримо про мінський комплекс заходів, в другу чергу говоримо про ті домовленості, які були досягнуті в Парижі", - заявив прес-секретар Путіна.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року влада Росії виключила можливість зустрічі Путіна з Зеленським найближчим часом.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада деякі Telegram-канали нібито з посиланням на джерела в Офісі президента повідомили, що Банкова запросила переговори Зеленського і Путіна. Нібито українська сторона хотіла цією розмовою прискорити обмін полоненими, але в Кремлі спростували підготовку таких перемовин.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
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