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У Путина отрицают планы по переговорам с Зеленским в ближайшие дни

Москва, Среда 25 ноября 2020 11:54
У Путина отрицают планы по переговорам с Зеленским в ближайшие дни
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российский президент Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но при необходимости такой разговор может состоятся.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Пока в ближайшие дни такого телефонного разговора нет в планах", - ответил он на вопрос журналистов о возможной беседе.

Песков подчеркнул, что Кремль не анонсирует конкретные телефонные разговоры Путина.

"При необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения", - добавил представитель Кремля.

Отметим, накануне некоторые Telegram-каналы якобы со ссылкой на источники в Офисе президента распространили информацию о том, что Банковая запросила переговоры Зеленского и Путина. Сообщалось, что беседа планируется, чтобы ускорить обмен пленными и провести его до конца года.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев подготовил 11 человек для обмена с Россией до конца.

Однако оккупационная власть на Донбассе уже заявила, что обмен пленными не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в ТКГ.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийВладимир Путинобмен пленными

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