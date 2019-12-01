В Кремле рассказали, сколько будет длиться встреча Зеленского и Путина в Париже

Формат и длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от графика работы лидеров во время нормандской встречи. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков российским СМИ.

По его словам, лидеры Украины и России могут говорить между собой от 30 минут до 1,5 часа.

"Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", - сказал Ушаков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча Зеленского и Путина будет неформальной. По его словам, это позволит прояснить ситуацию с позицией Украины относительно минских договоренностей.

Как писало РБК-Украина, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Путин планирует на полях нормандской встречи обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос газового контракта между странами.

До этого Песков призвал не завышать ожидания от встречи в нормандском формате, которая должна состояться 9 декабря в Париже. Однако он добавил, что в Кремле надеются на положительный результат нормандской встречи.