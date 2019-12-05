В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

При этом он добавил, что оба президента уже неоднократно говорили по телефону.

"Это было конструктивное общение. О конструктивном общении говорил и сам президент Путин. Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны", - добавил Песков.

При этом он заявил, что преждевременно говорить, каким образом будет найдено совместное понимание во время встречи.

Напомним, ранее сообщалось, что на полях нормандского саммита в Париже не исключена личная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной.

Добавим, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин планирует на полях нормандской встрече обсудить с Владимиром Зеленским вопрос газового контракта между странами.