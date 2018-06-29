У Кремлі розповіли, які теми обговорять Трамп і Путін у ході зустрічі

Пєсков зазначив, що Путін у ході зустрічі буде наполягати на невтручанні РФ у вибори США

Глави Сполучених Штатів Америки (США) і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня обговорять ряд "дуже непростих питань". Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Пєсков підкреслив, що до саміту йде "серйозна підготовка".

"Зустріч багато хто чекає, буде дуже серйозна розмова з дуже непростих питань", - зазначив прес-секретар Путіна.

Він також додав, що Путін на зустрічі з Трампом буде готовий заявити про невтручання РФ у вибори в США, якщо тема буде піднята американською стороною.

"Якщо ця тема буде підніматися з боку президента США, то, безумовно, російський президент буде готовий ще раз повторити, що Росія не мала і не могла мати ніякого відношення до того, навколо чого розгортаються такі інсинуації", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше видання CNN, посилаючись на дипломатичне джерело, повідомляло, що Трамп вважає за можливе укладення угоди з президентом Росії Володимиром Путіним про так звану зону відчуження на південному заході Сирії, що дозволить США "якомога швидше вийти" з цієї країни.