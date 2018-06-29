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Интервью

Трамп намерен заключить с Путиным сделку по Сирии, - CNN

НовостиПолитика    29.06.2018 - 05:26
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin.ru)

Американский президент рассчитывает, что создании зоны отчуждения на юго-западе Сирии позволит США вывести оттуда войска

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает возможным заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным о так называемой зоне отчуждения на юго-западе Сирии, что позволит США "как можно скорее выйти" из этой страны. Об этом сообщил дипломатический источник, передает CNN.

Так, Трамп намерен обсудить Сирию в ходе встречи с Путиным в Хельсинки.

Собеседники издания уточнили, что сделка касается юго-западных районов Сирии вдоль иорданской границы, где армия Башара Асада продолжает наступление на поддерживаемых США повстанцев.

Так, Трамп настаивает на создании зоны отчуждения на юго-западе Сирии, которая бы исключала прямые столкновения оппозиции с сирийской армией.

Президент США также предлагает передать эти территории сирийским властям при поддержке России при условии предоставления возможности беспрепятственного выхода сил оппозиции в другие регионы.

Возможность передачи территорий на юго-западе Сирии Трамп уже обсудил с королем Иордании Абдуллой II в ходе его визита в Белый дом.

В то же время желание Трампа как можно скорее вывести войска из Сирии вызвало обеспокоенность у союзников США в регионе, в частности у сирийских повстанческих сил и, как отмечает издание, может "воодушевить" противостоящих им Башара Асада, Иран и Турцию.

Напомним, 28 июня президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время территорию Сирии покинули 1140 российских военнослужащих.

 

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Теги публикации: Владимир Путин, Дональд Трамп, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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