В Кремле рассказали, о чем будут говорить Путин и Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 14 сентября, встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Президенты обсудят перспективы продвижения интеграции Беларуси в рамках Союзного государства.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента РФ.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития между государствами отношений стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и энергетической сферах.

Напомним, сегодня в Кремле подтвердили дату предстоящего визита белорусского президента в Россию.

Ранее Лукашенко заявлял о намерениях решить с Путиным "наболевшие вопросы".

Кроме того, президент Беларуси пообещал сохранить "общее отечество" с Путиным.