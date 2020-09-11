У Путина подтвердили визит Лукашенко на следующей неделе

Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 сентября посетит с визитом Москву. Там у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это будет рабочий визит.

"У него (Лукашенко, - ред.) будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков.

Он также уточнил, что подписания документов, совместной пресс-конфереции или заявлений не планируется.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным намерен решить "наболевшие вопросы", а в течение последнего времени между сторонами идут интенсивные переговоры.

Кроме того, белорусский лидер Беларуси рассказал, что Путин просил его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским "по-отечески". А на встрече с ним в прошлом году на форуме регионов старался убедить Зеленского, что Путин не планирует захватывать Украину.

"Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели... Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился", - добавил Лукашенко.