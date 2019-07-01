В Кремле прокомментировали возможную встречу Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что важен не факт возможной встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, а конкретные договоренности, которые будут достигнуты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, президент РФ преисполнен прагматизмом в том, что касается международных дел.

"Путин преисполнен прагматизмом в том, что касается международных дел, тем более в вопросе отношений с Украиной. Встреча ради встречи не нужна, важны результаты", - заявил пресс-секретарь.

По его словам, в отношениях с Украиной множество вопросов на повестке дня.

"С тем чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к наиболее актуальным проблемам - реализации минских договоренностей и прямым контактам с представителями народных республик", - пояснил он.

Тем не менее, по словам Пескова, "в международных отношениях нет ничего невозможного".

Песков также заявил, что Путин не отвергает контактов априори, не исключает их. Президент РФ готов к контактам, но говорит, что для начала надо понять политику и стратегическую линию собеседников.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна. По его словам, их встреча может быть нецелесообразна из-за большего опыта таких встреч у Путина.

Ранее Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину из-за украинских моряков. "Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям", - заявил он.