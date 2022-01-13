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В Кремле пригрозили принять "меры", если США и НАТО не учтут их требования

Автор: Ольга Белей

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по "гарантиям безопасности". Поэтому Москва примет "другие меры и приемы" в отношении западных партнеров, если их пожелания не будут учтены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Главная проблема - США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год", - заявил замминистра.

Он также уточнил, что "позиция НАТО по вопросу о нерасширении альянса непробиваемая, это тревожно".

"США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них. Москва примет "другие меры и приемы" в отношении западных партнеров, если США и НАТО не учтут российские требования", - пишет издание.

Кроме того, представитель России подчеркнул, что у него нет уверенности, что США и НАТО пойдут на уступки в вопросах "гарантий безопасности", но диалог все равно продолжается.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года.

В свою очередь США отказываются от предложения России вернуться к конфигурации НАТО образца 1997 года и вывести вооружение с территории стран, которые последними были приняты в альянс.

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Российская Федерация