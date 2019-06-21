В Кремле предлагают Киеву закрытые переговоры по обмену заключенными

Всем участникам процесса по обмену заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

При этом он отметил, что от Киева и Москвы потребуется двусторонняя работа, "которая не может быть открытой и публичной".

"Поэтому стоит набраться терпения", - сказал Песков.

Песков заявил, что у российской стороны "есть готовность" к обмену заключенными. "Важно, чтобы она встретила взаимность с украинской стороны. В Киеве есть понимание необходимости продвижения в этой сфере", - сказал он.

Отметим, 20 июня президент России Владимир Путин заявил о том, что он думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что первым шагом для начала диалога с Россией станет возвращение всех украинских пленных. В частности, Зеленский заявил, что следующий вызов - это возвращение утраченных территорий.

Последний крупный обмен пленными между Украиной и Россией прошел 27 декабря 2017 года.