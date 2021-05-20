UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кремле пояснили основания для попадания в список "недружественных" стран

Автор: Дмитрий Кузнецов

Страны вносятся в список "недружественных" РФ из-за позиции их руководства. То же самое относится и к СМИ, которые в России стали объявлять иностранными агентами.

Об этом в ходе регулярного брифинга заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать - недружественным государством", - сказал Песков.

По его словам, по аналогичному принципу СМИ включаются в список "иностранных агентов". "Есть те СМИ, которые являются иностранными агентами - они получают деньги из-за рубежа", - уточнил он.

Напомним, 14 мая правительство РФ утвердило список "недружественных стран". В него включили США и Чехию.

Отметим, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Ранее Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская Федерацияполитика