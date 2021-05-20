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У Кремлі пояснили підстави для потрапляння в список "недружніх" країн

Автор: Дмитрий Кузнецов

Країни вносяться в список "недружніх" РФ через позицію їхнього керівництва. Те ж саме відноситься і до ЗМІ, які в Росії стали оголошувати іноземними агентами.

Про це в ході регулярного брифінгу заявив глава прес-служби Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Якщо ви займаєте недружню позицію стосовно Росії, то вас так треба і назвати - недружньою державою", - сказав Пєсков.

За його словами, за аналогічним принципом ЗМІ включаються до списку "іноземних агентів". "Є ті ЗМІ, які є іноземними агентами - вони отримують гроші з-за кордону", - уточнив він.

Нагадаємо, 14 травня Уряд РФ затвердив список "недружніх країн". У нього включили США і Чехію.

Зазначимо, 23 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

Раніше Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

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