У Кремлі пояснили підстави для потрапляння в список "недружніх" країн

Країни вносяться в список "недружніх" РФ через позицію їхнього керівництва. Те ж саме відноситься і до ЗМІ, які в Росії стали оголошувати іноземними агентами.

Про це в ході регулярного брифінгу заявив глава прес-служби Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС .

"Якщо ви займаєте недружню позицію стосовно Росії, то вас так треба і назвати - недружньою державою", - сказав Пєсков.

За його словами, за аналогічним принципом ЗМІ включаються до списку "іноземних агентів". "Є ті ЗМІ, які є іноземними агентами - вони отримують гроші з-за кордону", - уточнив він.