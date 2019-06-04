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У Кремлі поставили Україні умову для нормандської зустрічі

Новини » Політика    04.06.2019 - 14:31
У Кремлі поставили Україні умову для нормандської зустрічі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У РФ очікують "позицію української сторони"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков поставив умову Україні для проведення зустрічі в нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Володимир Путін обговорював питання відновлення діалогу з врегулювання ситуації на сході України в нормандському форматі. Прес-секретар глави РФ зазначив, що зараз не можна говорити про те, коли буде можливий саміт, оскільки, як стверджує Пєсков, ще до сих пір немає позиції української сторони.

"Ще не зовсім сформовані і позиція української сторони, і команда української сторони. Тому тут в даному випадку потрібна певна домашня робота. Поки конкретних якихось міркувань щодо часу проведення цього саміту немає", - заявив він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що засідання у нормандському форматі (Україна-Німеччина-Франція-Росія) щодо вирішення ситуації на Донбасі відбудеться у середині липня. Данилюк підкреслював, що мінський процес був головною темою сьогоднішньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з главами МЗС Франції і Німеччини.

Як писало РБК-Україна, Франція та Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу в нормандському форматі.

Додамо, президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в контактну групу. Так, Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи. Також президент назвав дату зустрічі мінської групи - 5 червня.

Засідання в Нормандському форматі планується усередині липня, - РНБО Саміт у нормандському форматі може відбутись у травні, - Порошенко 
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