У Путина пока не собираются подписывать какие-либо документы на нормандской встрече

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о подписании каких-либо документов во время нормандской встречи (Украина, Германия, Франция, РФ) пока рано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отвечая на вопрос о том, предполагается ли подписание документов на предстоящем саммите, Песков ответил:

"Рано задавать такие вопросы", - сказал он.

Ранее Песков подтвердил участие президента России Владимира Путина во встрече нормандского формата в Париже. Саммит должен состояться 9 декабря. По его словам, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию. Ранее эту информацию также подтвердили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Также РБК-Украина писало, что РФ начала передачу украинских кораблей, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Ранее власти Украины и России договорились о возвращении суден к саммиту в нормандском формате.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее сообщил, что альтернативой минских соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом. Он допустил, что на нормандской встрече могут быть подписаны дополнительные документы.