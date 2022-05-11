В Кремле ответили, планируют ли вводить в России военное положение

В Кремле заверили, что у руководства страні пока нет планов касательно введения военного положения. При этом соответствующие заявления назвали "слухами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости .

По его словам, ни в целом на территории РФ, ни в отдельных регионах не планируют объявлять военное положение. На соответствующий вопрос журналистов о "слухах" Песков ответил кратко: "нет, этого в планах нет".

При этом спикер Кремля заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине идет по плану.

"Мы прелагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал Песков.