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В Кремле ответили, планируют ли вводить в России военное положение

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

В Кремле заверили, что у руководства страні пока нет планов касательно введения военного положения. При этом соответствующие заявления назвали "слухами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, ни в целом на территории РФ, ни в отдельных регионах не планируют объявлять военное положение. На соответствующий вопрос журналистов о "слухах" Песков ответил кратко: "нет, этого в планах нет".

При этом спикер Кремля заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине идет по плану.

"Мы прелагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал Песков.

Напомним, разведка США выяснила, что глава Кремля Владимир Путин может перейти к более радикальным мерам и объявить военное положение в России.

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