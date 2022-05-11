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У Кремлі відповіли, чи планують вводити в Росії воєнний стан

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі запевнили, що у керівництва країни поки немає планів щодо введення воєнного стану. При цьому відповідні заяви назвали "чутками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова РИА Новости.

За його словами, ні в цілому на території РФ, ні в окремих регіонах не планують оголошувати воєнний стан. На відповідне запитання журналістів про "чутки" Пєсков відповів коротко:"ні, цього в планах немає".

При цьому спікер Кремля заявив, що так звана "спецоперація" в Україні йде за планом.

"Ми пропонуємо орієнтуватися на заяви президента, який повторював і зовсім недавно підтвердив, що спеціальна військова операція розвивається за планом", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, розвідка США з'ясувала, що глава Кремля Володимир Путін може перейти до більш радикальних заходів і оголосити воєнний стан в Росії.

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Війна Росії проти УкраїниРосійська ФедераціяПєсковВоєнний стан