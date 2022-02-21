В Кремле оценили возможность проведения саммита Путина и Байдена

"Конечно, мы не исключаем (возможность контактов - ред.). При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что сейчас рано говорить об организации любых встреч.

"Встреча возможна, если это сочтут целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое, конкретное понимание необходимости продолжения диалога на уровне министров (иностранных дел - ред.)", - добавил Песков.

Предыстория

Отметим, в Елисейском дворце и Белом доме заявили, что президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин согласились провести саммит для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Сообщалось, что такой формат лидерам двух стран предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом уточняется, что проведение такого саммита будет возможно только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.

В Белом доме отметили, что саммит состоится после встречи Блинкена и Лаврова в Европе.