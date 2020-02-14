В Кремле отреагировали на расследование "Схем" о поездке Зеленского и Патрушева в Оман

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация из расследования "Схем" о поездке секретарь Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, Песков назвал информацию о возможной встрече Патрушева и Зеленского в Омане "враньем".

Отметим, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель также заявила, что Зеленский и Патрушев никогда не встречались.

"Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - написала она в Facebook.

Напомним, ранее новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал расследование программы "Схемы", заявив, что "это все - неправда от начала и до конца".

Как писало РБК-Украина, журналисты проекта "Схемы" в своем расследовании сообщили, что Патрушев был в Омане в то же время, когда и Зеленский (начало января 2020 года). Кроме того, по данным журналистов, Патрушев прилетел в Оман тем же чартерным самолетом, которым через сутки после прилета представителя РФ из Омана улетел Зеленский.