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Ермак назвал неправдой расследования "Схем" о поездке Зеленского в Оман

Новости » Политика     14.02.2020 - 02:15
Ермак назвал неправдой расследования "Схем" о поездке Зеленского в Оман
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По данным СМИ, секретарь Совбеза России Патрушев посещал Оман в то время, когда там находился Зеленский

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы" относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман. Свое мнение о Ермак опубликовал Facebook.

По его словам, власть готова к общению с журналистами, но хотела бы отвечать на вопросы, "которые базируются на фактах, а не предположениях".

"Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы хотим диалога, и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего. Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - написал Ермак.

Напомним, по данным программы "Схемы", секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, 5 января украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из отелей Омана. После этого в Офисе президента сообщили, что Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. В ОП уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.

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