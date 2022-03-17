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В Кремле отказались выполнять решение Гаагского суда о прекращении войны против Украины

Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле ответили на решение Международного уголовного суда ООН о прекращении Россией войны против Украины. Там отказались выполнять это требование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. Международный суд имеет такое понятие, как"согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может. В этом случае это то, что мы не можем принять во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним,16 марта Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию.

Кроме того, Украина включила вопрос репараций в иск против России, рассматриваемый Международным судом ООН. Речь идет о деле о геноциде против Украины.

Война РФ против Украины продолжается уже 22-й день. Подробнее о том, что происходит в стране в текстовом онлайне РБК-Украина.

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