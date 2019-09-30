В Кремле назвали условия публикации стенограммы разговоров Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для публикации разговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможно при согласии обеих сторон. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, если Соединенные Штаты дадут сигнал, то этот вопрос будет обсуждаться.

"Подобные просьбы, все процессы, которые вокруг этого сейчас ведутся в США, безусловно, являются внутренним делом. Мы не вмешивались и не имеем (права) в это вмешиваться. Что касается стенограммы разговоров, то, конечно, в какой-то степени это опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", - заявил Песков.

По его словам, говоря конкретнее, "в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает".

"Поэтому если будут американцы (давать) какие-то сигналы, будем обсуждать", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Конгрессе США намерены получить доступ к содержанию телефонных разговоров американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

Напомним, Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Ссылаясь на свидетельства чиновников, знакомых с этим вопросом, установлено, что усилия Белого дома по ограничению доступа к разговорам президента Дональда Трампа с иностранными лидерами распространяются также на телефонные звонки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.