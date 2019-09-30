У Кремлі назвали умови публікації стенограми розмов Трампа і Путіна

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що для публікації розмов Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа можливо при згоді обох сторін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, якщо Сполучені Штати дадуть сигнал, то це питання буде обговорюватися.

"Подібні прохання, всі процеси, які навколо цього зараз ведуться в США, безумовно, є внутрішньою справою. Ми не втручалися і не маємо (права) в це втручатися. Що стосується стенограми розмов, то, звичайно, в якійсь мірі це опублікування, можливе лише за взаємною згодою сторін", - заявив Пєсков.

За його словами, говорячи конкретніше, "в цілому дипломатична практика, звичайно, подібні публікації не передбачає".

"Тому якщо будуть американці (давати якісь сигнали, будемо обговорювати", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Конгресі США мають намір отримати доступ до змісту телефонних розмов американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими світовими лідерами.

Нагадаємо, Білий дім намагався засекретити телефонні розмови президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним. Посилаючись на свідчення чиновників, знайомих з цим питанням, встановлено, що зусилля Білого дому щодо обмеження доступу до розмов президента Дональда Трампа з іноземними лідерами поширюються також на телефонні дзвінки з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салман.