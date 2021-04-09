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В Кремле назвали Украину "взрывоопасным регионом"

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация считает Украину "взрывоопасным регионом". В связи с этим Россия увеличивает концентрацию военных вблизи украинской границе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

По его словам, такие меры принимает любая страна для обеспечения собственной безопасности.

"Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что вступление Украины в НАТО приведет только к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.

Также в России считают, что из-за эскалации ситуации на Донбассе есть угроза повторения трагедии в Сребренице, которая является одной из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории. Тогда были убиты около 8 тысяч боснийских мусульман.

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