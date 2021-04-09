У Кремлі назвали Україну "вибухонебезпечним регіоном"

"Безумовно, зараз, на жаль, Україна знову перетворюється в потенційно дуже нестабільний регіон. І, звичайно, будь-яка країна, яка має у своїх меж нестабільний регіон, небезпечний, вибухонебезпечний регіон, звичайно, країна приймає необхідні заходи для забезпечення власної безпеки", - сказав Пєсков.

За його словами, такі заходи вживає кожна країна для забезпечення власної безпеки.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що вступ України до НАТО призведе тільки до масштабної ескалації ситуації на Донбасі.

Також у Росії вважають, що через ескалації ситуації на Донбасі є загроза повторення трагедії в Сребрениці, яка є однією з наймасштабніших військових злочинів в сучасній європейській історії. Тоді було вбито близько 8 тисяч боснійських мусульман.