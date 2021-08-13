В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным

В Кремле подтвердили предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоится 20 августа в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - отметили в пресс-службе Путина.
Напомним, сегодня представитель правительства Германии заявил, что Меркель перед визитом в Украину посетит РФ. Подробности программы сообщат в начале следующей недели.
Также известно, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа.
В Офисе президента Украины уточнили, что темами переговоров будут запуск российского газопровода "Северный поток-2", а также ситуация на Донбассе.