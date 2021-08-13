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У Кремлі назвали теми переговорів Меркель з Путіним

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П'ятниця 13 серпня 2021 13:10
У Кремлі назвали теми переговорів Меркель з Путіним Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

У Кремлі підтвердили майбутню зустріч президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч відбудеться 20 серпня в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянути ряд актуальних міжнародних і регіональних питань", - відзначили в прес-службі Путіна.

Нагадаємо, сьогодні представник уряду Німеччини заявив, що Меркель перед візитом в Україну відвідає РФ. Подробиці програми повідомлять на початку наступного тижня.

Також відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня.

В Офісі президента України уточнили, що темами переговорів будуть запуск російського газопроводу "Північний потік-2", а також ситуація на Донбасі.

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Володимир Путін Ангела Меркель
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