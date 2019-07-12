В Кремле назвали прагматичными переговоры Зеленского с Путиным

Первый разговор президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина, президента России, был прагматичным. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его оценке, "разговор носил достаточно прагматичный характер" и занял около 20 минут. Песков считает, что важен сам факт разговора.

"Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.

Напомним, вчера Зеленский подзвонил Путину. Одной из главных тем разговора было освобождение пленных Кремля. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате.

Еще ранее Зеленский предложил Путину новый формат переговоров при участии президента США Дональда Трампа. У Путина согласились провести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кроме этого, Путин заявил, что сближение Российской Федерации с Украиной неизбежно. По его словам, "неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений".

Отметим, что на Донбассе за прошедшие сутки, 11 июля, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб один украинский военный, еще двое бойцов получили ранения. День назад ранения получили 9 бойцов ООС.