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В Кремле назвали несерьезной идею Трампа по ядерному оружию

Новости » Политика    27.04.2019 - 11:55
В Кремле назвали несерьезной идею Трампа по ядерному оружию
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Отказ от ядерного оружия Вашингтон и Москва еще не обсуждали

Российские власти не считают серьезной инициативу президента США Дональда Трампа об отказе от ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По словам Пескова, Российской Федерации пока сложно воспринимать предложение Трампа всерьез.

"Было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия. Все-таки не забывайте о сдерживающем паритете, который является гарантом того, что никто не проявит сумасшествие и не совершит какой-то чудовищной ошибки", - заявил Песков.

Он также уточнил, что Вашингтон и Москва не обсуждали идею отказа от ядерного оружия, а в плане серьезной инициативы "это пока оценивать нельзя, потому что пока нет конкретики".

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщила о подготовке ядерного договора с Россией и Китаем.

До этого Белый дом запретил разглашать данные о ядерном арсенале США. В то же время некоторые чиновники считают, что у правительства нет необходимости скрывать данные о ядерном арсенале, а решение администрации Трампа отбрасывает США на 20 лет назад в вопросе открытости информации.

 

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