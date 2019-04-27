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У Кремлі назвали несерйозною ідею Трампа щодо ядерної зброї

Новини » Політика    27.04.2019 - 11:55
У Кремлі назвали несерйозною ідею Трампа щодо ядерної зброї
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Відмову від ядерної зброї Вашингтон і Москва ще не обговорювали

Російська влада не вважає серйозною ініціативу президента США Дональда Трампа про відмову від ядерної зброї. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Російській Федерації поки складно сприймати пропозицію Трампа всерйоз.

"Було б ідеально очистити весь світ від ядерної зброї. Все-таки не забувайте про стримуючий паритет, який є гарантом того, що ніхто не виявить божевілля і не вчинить якоїсь жахливої помилки", - заявив Пєсков.

Він також уточнив, що Вашингтон і Москва не обговорювали ідею відмови від ядерної зброї, а в плані серйозної ініціативи "це поки оцінювати не можна, тому що поки немає конкретики".

Нагадаємо, раніше The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації Трампа повідомила про підготовку ядерного договору з Росією і Китаєм.

До цього Білий дім заборонив розголошувати дані про ядерний арсенал США. У той же час деякі чиновники вважають, що в уряду немає необхідності приховувати дані про ядерний арсенал, а рішення адміністрації Трампа відкидає США на 20 років назад у питанні відкритості інформації.

 

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