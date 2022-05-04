В Кремле назвали "чушью" вероятное объявление войны Украине 9 мая

В Кремле опровергли планы объявления войны и мобилизации в День победы. Песков даже оценил вероятность того, что Путин объявит войну Украине.

"Ни одной. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он также опроверг намерения российского руководства завершить специальную военную операцию в Украине и объявить мобилизацию.

"Нет, этого ожидать не стоит. Это неправда, это чепуха", - объявил Песков.