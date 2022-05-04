У Кремлі назвали "нісенітницею" імовірне оголошення війни Україні 9 травня

У Кремлі спростували плани оголошення війни та мобілізації у День перемоги. Пєсков навіть оцінив вірогідність того, що Путін оголосить війну Україні.

"Жодної. Ми вже відповіли на це запитання. Ні, це нісенітниця", – заявив прес-секретар президента РФ.

Він також спростував наміри російського керівництва завершити "спеціальну воєнну операцію" в Україні та оголосити мобілізацію.

"Ні, цього очікувати не варто. Це неправда, це нісенітниця", – оголосив Пєсков.