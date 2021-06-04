В Кремле не исключают, что Байден и Путин при встрече обсудят Украину

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могут обсудить тему Украины в ходе личной встречи в Женеве. Фиксированной повестки переговоров не будет.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться", - сказал Песков.
Также будут говорить о Беларуси - Путин якобы предоставит Байдену "необходимые разъяснения" по ситуации в стране.
По словам Пескова, президенты обсудят вопросы, которые захотят поднять.
"Фиксированная повестка - ее и не будет. В любом случае значительная часть времени будет отведена тем вопросам, которые главы государства захотят озвучить", - сказал он.
По словам представителя Кремля, Путин и Байден в ходе саммита смогут пообщаться с глазу на глаз и с участием делегаций.
"В Кремле исходят из того, что встреча пройдет и в формате тет-а-тет, и с участием ближайших помощников", - отметил Песков, добавив, что детали пока не согласованы.
Ранее сообщалось, что в Кремле нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи президентов.
Напомним, Белый дом и Кремль официально объявили о встрече Байдена и Путина. Переговоры двух лидеров пройдут с глазу на глаз 16 июня в Женеве, когда Байден будет находиться в Европе.
Ранее в Белом доме заявляли, что Байден во время встречи с Путиным планирует обсудить Украину.