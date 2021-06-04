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Кремль: завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена быть не должно

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Пятница 04 июня 2021 09:49
Кремль: завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена быть не должно Фото: Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Кремле нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Положительным является уже начало самого диалога.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, попытки диктата в отношениях стран обречены на провал, они "могут сорвать робкую динамику" к установлению диалога между РФ и США.

"Завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена не должно быть, но даже начало их диалога - положительный шаг", - сказал Песков.

Он добавил, что не ожидает "подвижек в достижении понимания" между США и РФ.

"Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", - отметил Песков.

Напомним, Белый дом и Кремль официально объявили о встрече Байдена и Путина. Переговоры двух лидеров пройдут с глазу на глаз 16 июня в Женеве, когда Байден будет находиться в Европе.

Ранее в Кремле заявляли, что во время встречи Путин и Байден могут обсудить контроль над вооружением.

В Белом доме заявляли, что Байден во время встречи с Путиным планирует обсудить Украину.

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