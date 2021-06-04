Кремль: завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена быть не должно
В Кремле нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Положительным является уже начало самого диалога.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, попытки диктата в отношениях стран обречены на провал, они "могут сорвать робкую динамику" к установлению диалога между РФ и США.
"Завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена не должно быть, но даже начало их диалога - положительный шаг", - сказал Песков.
Он добавил, что не ожидает "подвижек в достижении понимания" между США и РФ.
"Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", - отметил Песков.
Напомним, Белый дом и Кремль официально объявили о встрече Байдена и Путина. Переговоры двух лидеров пройдут с глазу на глаз 16 июня в Женеве, когда Байден будет находиться в Европе.
Ранее в Кремле заявляли, что во время встречи Путин и Байден могут обсудить контроль над вооружением.
В Белом доме заявляли, что Байден во время встречи с Путиным планирует обсудить Украину.