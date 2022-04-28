В Кремле хотят создать на территории Украины "Южную Русь", - СМИ

О планах "основания нового государства" в ответ на "террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины» говорится в перехваченном документе. Он называется "Манифест Южнорусского народного Собора".

Журналисты проанализировали этот документ и установили причастных к разработке такого сценария среди руководства правящей в РФ партии "Единая Россия". Дата создания "манифеста" - 16 апреля. В апреле же его пересылали между собой во властных кругах Российской Федерации.

Главной целью "Южной Руси" авторы называют "достижения и защита мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины". И анонсируют проведение "всенародного референдума".

"Мы признаем свободу и право волеизъявления крымчан, признаем выбор Донбасса. Государство Южная Русь также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей всех стран, волеизъявления народа через всенародный референдум", - говорится в тексте "манифеста".

При этом в документе не уточняется, на каких именно территориях Украины планируется "создать" "Южную Русь".